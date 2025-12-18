الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يُغادر القاهرة متجهًا إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى الجمهورية اللبنانية، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية، حيث يرافقه وفدٌ رفيع المستوى يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.  

وتشهد الزيارة نشاطًا مُكثفًا لرئيس الوزراء، غدًا الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا، كما يعقد رئيس الوزراء لقاء ثنائيًا مع دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بالسراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.    

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الرئيس العماد جوزاف عون

