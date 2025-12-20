السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أريمو رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة اليد لولاية جديدة

انتخابات الاتحاد
انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد
18 حجم الخط

فاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت اليوم السبت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الأفريقية.

وتأتي هذه الانتخابات القارية قبل ساعات من انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) المقررة غدًا، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة لمصر كمركز لصناعة القرار الرياضي القاري والدولي، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد انتخابات كرة اليد منصور أريمو خالد فتحي

مواد متعلقة

بلا هزائم، مشوار ألمانيا والنرويج قبل نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال

موعد مباراة ألمانيا والنرويج بنهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

بـ3 هزائم، منتخب سيدات كرة اليد يسجل مشاركة باهتة في المونديال

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads