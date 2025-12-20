أريمو رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة اليد لولاية جديدة

18 حجم الخط

فاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت اليوم السبت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الأفريقية.

وتأتي هذه الانتخابات القارية قبل ساعات من انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) المقررة غدًا، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة لمصر كمركز لصناعة القرار الرياضي القاري والدولي، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية.

