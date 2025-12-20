كل ما تريد معرفته عن البطاقات فيزا جولد في بنك مصر

18 حجم الخط

يقدم بنك مصر للعملاء عددا من البطاقات المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات كل فئة.

ويأتي على رأس تلك البطاقات فيزا جولد الخصم المباشر من بنك مصر.

مزايا فيزا جولد الخصم المباشر

وتشمل قائمة مزايا فيزا جولد الخصم المباشر:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال تطبيق visa explore.

ومن جانب آخر، تشمل قائمة المستندات المطلوبة من بنك مصر للموظفين لإصدار فيزا المشتريات ما يلي:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية ربط أكثر من شهادة على نفس الحساب بنفس بطاقة الفيزا، وهذا في ظل طرح البنوك العديد من الشهادات الادخارية بنسب فائدة عالية خلال الفترة الأخيرة.

وقال مسئولو بنك مصر، بأنه يمكن للعملاء ربط أكثر من شهادة على نفس الحساب بنفس بطاقة الخصم الفوري المرتبطة بالحساب بدون وجود مشكلة حيث لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات أو قيمتها على الحساب.

