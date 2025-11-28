حدود فيزا المشتريات في بنك القاهرة

الجمعة 28 نوفمبر 2025
يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الخاص بفيزا المشتريات الممنوحة للعملاء في فروع البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة أنه يقدم  العديد من البطاقات الائتمانية التي تبدأ حدودها من 3000 جنيه حتي مليون جنيه وذلك بكافة الضمانات وتناسب الشرائح المختلفة من " شرائح الموظفين  / رجال الأعمال والمهن الحرة / أصحاب الأوعية الادخارية/ أصحاب العيادات /عضوية نادى الجزيرة".

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن إجابة حول مدى توافر خدمات تسوية البطاقات وتغيير العملات في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وقال مسؤولو بنك القاهرة إنه بالفعل من خلال خدمات ماكينات الصراف الآلي متاح للعملاء تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

 

1_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٤_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك.

 

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

 

وكشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

