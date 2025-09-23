تفاصيل خدمة تقسيط السحب النقدي عبر الهاتف في البنك الأهلي

مع بدء الدراسة يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خدمات التقسيط وشروط وأحكام خدمة تقسيط السحب النقدي عبر الهاتف.

وتشمل خصائص خدمة التقسيط والسحب النقدي في البنك الاهلي مايلي:

عدم احتساب عمولات السحب النقدي او العوائد المدينة من تاريخ السحب وحتى إبلاغ البنك بطلب تقسيط الحركة.

ميزة التمتع بعائد مدين مميز 33% سنويا.

التمتع بفترة سماح كاملة بالإضافة الى فترة التقسيط

عدم المطالبة بسداد إجمالي المبلغ المستحق على العميل، ولكن سيتم سداد أقساط ثابتة حسب الفترة التي يرغب بها العميل ابتداء من الشهر الثالث.

إذا قام العميل بالسحب النقدي لمبلغ 1000 جم يوم 1 فبراير وقام بطلب تقسيط حركة السحب النقدي على فترة 6 أشهر يوم 5 فبراير سيتم التالي:

اولا: سيتم رد مبلغ حركة السحب النقدي (Refund) خلال شهر السحب

ثانيا: سيتم خصم عمولة التقسيط على بطاقة الائتمان في خلال شهر السحب النقدي وهي عبارة عن 8.96% من مبلغ حركة السحب النقدي لفترة تقسيط 6 شهور وتساوى 89.6 جم ويكون العميل مطالب بسدادها بحد أقصى يوم 25 مارس.

ثالثا: سيتم رد عمولات السحب النقدي والعوائد المدينة المحتسبة على المبلغ المسحوب المراد تقسيطه من تاريخ السحب وحتى تاريخ طلب التقسيط يوم 5 فبراير.

رابعا: سيتم خصم أول قسط بتاريخ 31 مارس وهو مبلغ 166.67 جم (1000/6) ويكون العميل مطالبا بسداده بحد أقصى يوم 25 أبريل، وبذلك يتمتع العميل بشهرين سماح إضافيين علاوة على فترة التقسيط التي طلبها.

خدمة تقسيط السحب النقدي متاحة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الاهلي المصري من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623 الخاص بالبنك او زيارة اقرب فرع عقب اجراء حركة السحب النقدي من اي ماكينة صراف الي خاصة بالبنك الاهلي المصري وحتى اخر يوم في شهر السحب.

يجب الا يزيد مبلغ الحركة المطلوب تقسيطها عن 50% من الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية وبحد ادنى 500 جم للحركة.

في حالة طلب فترة تقسيط لا يمكن تغييرها الى فترة اخرى بعد تنفيذ الطلب. المبلغ المطلوب تقسيطه لن يكون متاح للاستخدام والأقساط المسددة يمكن إعادة استخدامها.

فترات التقسيط تبدأ من 3 شهور وتصل إلى 36 شهر (3 شهور - 6 شهور – 9 شهور - 10 شهور – 12 شهر – 18 شهر – 24 شهر – 30 شهر - 36 شهر(.

يجب ان تكون حركة السحب النقدي المطلوب تقسيطها قد تم خصمها علي بطاقة الائتمان كحركة سحب نقدي.

اخر موعد للاتصال على الخط الساخن 19623 او زيارة اقرب فرع وطلب تقسيط حركة السحب النقدي هو اخر يوم في شهر السحب.

خدمة تقسيط السحب النقدي متاحة فقط لحركات السحب النقدي التي تمت بدءا من أول الشهر وحتى آخر يوم في شهر السحب ولا يمكن تقسيط حركات السحب النقدي من كشوف حساب سابقة او اي مديونيات سابقة.

يتم سداد عمولة التقسيط في الشهر التالي للسحب النقدي، ثم يتم سداد اول قسط قبل يوم 25 من الشهر التالي لانتهاء فترة السماح.

يتم رد عمولة السحب النقدي والفوائد المحتسبة على المبلغ المراد تقسيطه.

يتم مطالبة العملاء بسداد قيمة القسط بالإضافة إلى الحد الأدنى ضمن إجمالي رصيد كشف حساب البطاقة الائتمانية في الشهر التالي لطلب الخدمة.

يجب التزام العميل بفترة التقسيط التي تم طلب تقسيط حركة السحب النقدي لها سواء بدء من 3 شهور وحتى 36 شهر حيث لا يمكن اجراء سداد كامل للرصيد المدين لحركات التقسيط قبل انتهاء الفترات المذكورة الا في حالة طلب الغاء البطاقة الائتمانية.

يجب تقسيط حركة السحب النقدي كاملة ولا يمكن تقسيط جزء من حركة السحب.

لا يوجد حد اقصى لعدد حركات السحب النقدي التي يمكن تقسيطها في حدود 50% من الحد الائتماني الممنوح للعميل.

الخدمة متاحة لكافة بطاقات الائتمان.

يتم اجراء التقسيط في حالة ان حساب بطاقة الائتمان ساري ولا يتم التقسيط في حالة توقف الحساب لأى سبب من الأسباب.

يمكن تقسيط اي حركة سحب نقدي على بطاقة الائتمان من داخل مصر فقط.

يتم تقديم طلبات تقسيط حركات السحب النقدي عن طريق فروع مصرفنا وفقًا ومواعيد العمل الرسمية أو مركز الاتصال على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، علمًا بأنه يتم تنفيذ الطلبات بذات يوم تقديمها عدا تلك المقدمة بعد 9 مساءً يتم تنفيذها في اليوم التالي.

لن يتم تنفيذ الطلبات المقدمة في آخر يوم بالشهر بعد 9 مساءً.

سيتم خصم مصاريف تجاوز الحد الائتماني "حال تجاوز الحد المقرر للبطاقة نتيجة خصم عمولة التقسيط - عند تنفيذ تقسيط الحركة"، وسيتم رد مصاريف التجاوز تلقائيا بنهاية ذات يوم الخصم.

يتم احتساب عمولة التقسيط وفقا وفترة التقسيط التي يرغب بها العميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.