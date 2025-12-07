بنك القاهرة: نعمل علي زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي

18 حجم الخط

كشف بنك القاهرة، أنه يقوم حاليا بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، وتطوير الماكينات القائمة.

وأضاف البنك إنه بالفعل يتم ذلك على أكثر من مرحلة، حيث إنه تم إعادة تطوير أكثر من ماكينة، ويوجد العديد من الماكينات فى مرحلة التطوير والإنشاء لتلبية متطلبات العملاء.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن حقيقة إصدار بطاقات الائتمان المدفوعة مقدما صالحة للاستخدام علي الإنترنت.

وأكد مسئولو بنك القاهرة أنه تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الإنترنت، واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر.

وتشكل قائمة البطاقات المدفوعة مقدما مايلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي، سواء الوالد أو الوالدة، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.

البطاقات المدفوعة من بنك القاهرة

- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات، علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.

-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط، وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة..

- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.



