صحفي صربي: الاتحاد الأوروبي لا يملك جيشا يرسله لأوكرانيا وقواته كتائب من المثليين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
سخر الصحفي الصربي ماريو بوييتش من فكرة إرسال الاتحاد الأوروبي قوات إلى أوكرانيا، وقال: إن دول الاتحاد لا تملك جيوشا فعالة، "بل قوام قواتها كتائب من المثليين".

دول الاتحاد الأوروبي

قال الصحفي بوييتش، الذي زار دونباس في وقت سابق،  لوكالة "نوفوستي": إن دول الاتحاد الأوروبي لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، مبررا ذلك بأنها لا تملك جيشا فعالا بل تملك بدلا من ذلك "كتائب للمثليين".

وأضاف في حديثه عن احتمال إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا: "هذا مستحيل، لأن إنجلترا (وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي) وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لا تملك جيوشا – بل لديها كتائب للمثليين. هكذا أسميها. إن كتائب المثليين ببساطة غير مستعدة للعمل بأي شكل من الأشكال."

وفي نهاية شهر أكتوبر، ذكر وزير الدفاع البريطاني جون هيللي أن لندن مستعدة لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في حالة تسوية النزاع. وفقا لكلام الوزير، فقد خصصت بريطانيا بالفعل "ملايين" الجنيهات الإسترلينية للتحضير لنشر محتمل للقوات في أوكرانيا في حالة تحقيق السلام. وقد قدّر وزير الدفاع التكلفة الإجمالية لنشر القوات البريطانية في أوكرانيا بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار).

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن أي سيناريو لنشر قوات لدول "الناتو" في أوكرانيا هو مرفوض قطعيا من روسيا، وينطوي على خطر تصعيد حاد. ووصفت الوزارة سابقا التصريحات الصادرة في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوات من دول "الناتو" في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.

الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي أوكرانيا المثليين قوات عسكرية أوروبية

