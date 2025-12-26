بشائر الخير في العام الجديد 2026.. الإعلان عن وظائف بعدة جهات حكومية.. زيادة بالمعاشات.. ترقيات للموظفين.. ومنح للعمالة غير المنتظمة

18 حجم الخط

مع بداية كل عام جديد يترقب العديد من المواطنين أن يكون العام مليئًا بالمفاجآت والأخبار السارة، ومع قرب بداية العام الجديد 2026 طرح العديد من المواطنين عدة تساؤلات حول ما يحمله هذا العام من بشائر لهم.

ومن أبرز أمنيات المواطنين في أي عام إعلان الحكومة عن زيادة في المرتبات أو المعاشات، أو الإعلان عن فرص عمل جديدة للخريجين، وبالفعل فإن الحكومة مع بداية كل عام تعلن عن وظائف جديدة في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لما أقره قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

ويستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف في عدد من الجهات الحكومية، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في المادة 31، التي تقضي بإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًّا في الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًّا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًّا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها، وذلك كله قبل موعد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

التعيينات الجديدة ستعتمد على التقرير الذي سيتم إعداده بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المختصة، للتعرف على أماكن والجهات والوحدات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة التي تعاني عجزًا وسوء توزيع.

وستشمل التعيينات قطاعات مهمة للغاية تحتاج إلى سد العجز في الجهاز الإداري للدولة، من بينها قطاع التعليم والمدارس، ووحدات حكومية بوزارة النقل، ووحدات حكومية بالهيئة القومية للبريد، ووزارة الكهرباء، وشركات المياه، ووزارة الأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، وجهات أخرى ستظهر مع عمليات الحصر، لكونها تعاني عجزًا، وتحتاج إلى موظفين وعاملين جدد.

كما يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية للانتهاء من إعداد مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد، حيث يعد أول فروع مراكز تقييم القدرات والمسابقات التي يتم إنشاؤها في المحافظات.

ويهدف إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد إلى توفير الوقت والجهد على أبناء محافظات الصعيد والراغبين في الالتحاق بوظائف في الجهات الإدارية بالدولة، والذين يتم ترشيحهم للاختبارات، وذلك لتلافي مشقة السفر.

يعكف الجهاز خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز أخرى في محافظات أخرى، سواء كانت حدودية أو داخلية، لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التقدم للوظائف من دون عناء مشقة السفر.

كما سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن قانون رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو وضع أجر تقديري لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة.

أما بشأن الزيادة التي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 11 مليونا ونصف المليون مواطن، فمن المتوقع أن يتم تطبيقها في شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، حيث تقرر زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم وللمستحقين عنهم، مع التأكيد على أنه لا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة المصرية بشأن إقرار زيادة استثنائية حتى الآن.

من المتوقع أن يشهد العام الجديد ترقيات لعدد كبير من الموظفين في الجهات الحكومية، وهم الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، للترقية إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجداول المقررة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم صرف منح لـ العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل منحة، ويبدأ صرف أول منحة في يناير المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويستفيد من هذه المنح نحو 250 ألف عامل غير منتظم مسجلين لدى مديريات العمل في المحافظات، وفقًا لآخر زيادة تم إقرارها في عام 2025.

