تزامنا مع قرب بداية العام الجديد 2026 واستعدادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاعلان عن وظائف في الجهات الحكومية يزداد البحث عن , الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2026 

 

ويستعرض موقع “ بوابة فيتو ” من خلال السطور التالية , الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2026 

 

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

 

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية تجرى مسابقات التعيينات الحكومية في شهري يناير ويوليو من كل عام.

 

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2026 


1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

 

شروط التعيين في الحكومة لعام 2026

 

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية: 

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديًّا.

 

موعد إعلان وظائف في الجهات الحكومية

ومن المقرر أن يتم إعلان وظائف في الجهات الحكومية في يناير المقبل في عدد من الجهات وذلك من خلال مسابقة مركزية يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك وفق احتياجات تلك الجهات ووفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

