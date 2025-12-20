السبت 20 ديسمبر 2025
موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
يحل ليفربول ضيفًا أمام توتنهام اليوم السبت على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.                     

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.  

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتُذاع مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

يدخل نادي ليفربول هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26، في حين أن توتنهام لديه 22 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

ويفتقد ليفربول خدمات النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم ضد توتنهام، حيث يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان آرني سلوت، مدرب ليفربول، أكد أن نجم الفريق محمد صلاح تجاوز كل الجدل حول مستقبله مع النادي، مشددًا على أن التركيز الآن يجب أن يكون منصبًا بالكامل على مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال سلوت في تصريحاته قبيل مباراة توتنهام: "قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الكلمات. تجاوزنا الأمر، وكان صلاح ضمن قائمة الفريق وشارك كأول بديل.

وتابع: "والآن هو مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، حيث تنتظره مباريات كبيرة له وللمنتخب، ولذلك من العدل له ولنا أن يكون تركيزه بالكامل هناك، من دون أي تشتيت بسبب حديثي عن مستقبله مع ليفربول هنا."

وأضاف مدرب ليفربول: "هو هناك الآن، ومن الإنصاف لـصلاح ولمنتخبه ولنا أن ينصبّ الحديث على مواجهة توتنهام."

بهذه التصريحات، وضع سلوت حدًّا للشائعات التي أثارت جدلًا في الأيام الماضية، معبرًا عن ثقته في قدرة صلاح على التركيز وأداء دوره مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية قبل العودة لتحديات الدوري مع الريدز.

