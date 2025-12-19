السبت 20 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال يزعم: نجري تحقيقا في القصف على حي التفاح بمدينة غزة

غزة
غزة
قال الدفاع المدني بغزة اليوم الجمعة: انتشلنا 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح قصفها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني بغزة: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين.

من جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نجري تحقيقا في القصف على حي التفاح بمدينة غزة.

 

قصف مدفعي إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين بحي التفاح في قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين بحي التفاح في قطاع غزة.

 

المعاناة الإنسانية في غزة مازالت مستمرة

وعلى صعيد آخر  قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الجمعة، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مازالت مستمرة.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف جوتيريش: "القوات الإسرائيلية مازالت منتشرة في نصف قطاع غزة.. نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.. لا يمكن إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية.. عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأجدد الدعم  لمنظمة الأونروا التي تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

 

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

 

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة عن وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

