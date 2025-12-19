الجمعة 19 ديسمبر 2025
ببعثة رمزية، مصر تحتل المركز الثالث في ترتيب دورة الألعاب الأفريقية للشباب

دورة الألعاب الأفريقية، تحتل البعثة المصرية المركز الثالث في جدول ترتيب البعثات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في أنجولا، بمشاركة عدد كبير من بعثات القارة السمراء.

وتأتي البعثة المصرية في المركز الثالث بـ60 ميدالية بواقع 18 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و25 ميدالية برونزية.

جدول ترتيب دورة الألعاب الأفريقية

وتسيطر بعثة جنوب أفريقيا على صدارة ترتيب دورة الألعاب الأفريقية للشباب بـ96 ميدالية متنوعة، فيما تحتل الجزائر المركز الثاني بـ68 ميدالية. 

بعثة رمزية تمثل مصر

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

