خارج الحدود

جوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لـ10 موظفين من الأمم المتحدة في اليمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش احتجاز الحوثيين لعشرة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في اليمن، ليصل العدد الإجمالي إلى 69 معتقلا وفقا للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

                         

احتجاز الحوثيين لعشرة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في اليمن

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الحوثيين اعتقلوا الموظفين الإضافيين بالأمم المتحدة يوم الخميس، ويطالب جوتيريش بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، حسب تعبيره.

 

تقديم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة

وأضاف دوجاريك: "هذه الاعتقالات تجعل تقديم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون متعذرة. وهذا يؤثر بشكل مباشر على ملايين المحتاجين ويحد من وصول المساعدة إليهم لإنقاذ حياتهم".

وقد رفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بأن موظفيها كانوا مع كل أنشطة الأمم المتحدة في اليمن متورطين في التجسس.

