مجلس الأمن يناقش التطورات في اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين

مدد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، نظام العقوبات على جماعة الحوثيين ومهمة الفريق الخاص باليمن، وبحسب شبكة «العربية»، أدان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين وطالبها بوقفها فورا.

مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين لمدة عام إضافي

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين لمدة عام إضافي، قبل يوم واحد من انتهاء صلاحيتها في منتصف نوفمبر الجاري، وذلك وسط تصاعد دولي غير مسبوق في الانتقادات لممارسات الحوثيين، خصوصًا عقب حملة الاختطافات الواسعة التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وجري التصويت على تمديد العقوبات المالية وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2026، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.

الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن

وتشمل العقوبات الأممية تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن.

