الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الأمن يناقش التطورات في اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو
18 حجم الخط

مدد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، نظام العقوبات على جماعة الحوثيين ومهمة الفريق الخاص باليمن، وبحسب شبكة «العربية»، أدان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين وطالبها بوقفها فورا.

                    

مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين لمدة عام إضافي

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين لمدة عام إضافي، قبل يوم واحد من انتهاء صلاحيتها في منتصف نوفمبر الجاري، وذلك وسط تصاعد دولي غير مسبوق في الانتقادات لممارسات الحوثيين، خصوصًا عقب حملة الاختطافات الواسعة التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وجري التصويت على تمديد العقوبات المالية وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2026، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.

 

الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن

وتشمل العقوبات الأممية تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين اليمن مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين جماعة الحوثيين

مواد متعلقة

واشنطن ودول عربية تدعو مجلس الأمن للإسراع بتبني مشروع القرار الأمريكي حول غزة

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

تصريح جديد من الحوثيين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

الحوثيين: استهدفنا مطار رامون في إيلات وهدف عسكري في النقب بـ4 طائرات مسيرة

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثيرا

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

تصفيات كأس العالم، بولندا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads