4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر بيانا يحذر فيه من محاولات اختراق بعض تليفونات المواطنين.

ونصح فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المواطنين بعدم التعامل مع أى مصدر مجهول أو لينك غير معروف، فقد يكون هناك فيرس أو محاولة اختراق للبيانات الخاصة بالعميل.

وطالب المواطنين بعمل تحديثات لكافة البرامج الموجودة على الهواتف المحمولة، لأنها تشتمل على تأمين للبيانات، مشيرا إلى أن هناك برامج لديها أنتى فيرس، يمكنها مواجهة محاولات الاختراق.

وأوضح أنه يتم شن عدد من حملات التوعية، فى كافة المحافظات، مؤكدا أنه يجب التحديث التلقائي على الهواتف المحمولة، ومن المهم أن يكون العميل على علم بمصدر الرسائل الواردة اليه.

وطالب حاملي الهواتف المحمولة بالدخول على إعدادات التليفون لتفعيل كافة برامج الحماية والخصوصية بها.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، أصدر بيانًا للتنبيه إلى ما أعلنته شركتا Google وApple حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن مصر.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يُعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق، فكل تحديث جديد يتضمن إصلاحًا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

كما ينصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع "Lockdown Mode" على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.