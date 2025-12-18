رئيس لجنة بالمطرية يساعد سيدة من ذوي الهمم للإدلاء بصوته في انتخابات النواب 2025

الخميس 18 ديسمبر 2025
شهدت لجنة مدرسة النصر سكول التابعة  للدائرة العاشرة بمحافظة القاهرة ومقرها "المطرية"، إقبالًا لافتًا من المواطنين اليوم الخميس على لجان الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، قبل أقل من ساعة على إغلاق باب الاقتراع. 


وساعد المستشار حسام المهدى رئيس اللجنة إحدى الناخبات من ذوى الاحتياجات الخاصة للأداء بصوتها خلال عملية التصويت. 

ورصدت عدسة فيتو انتظام عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية بالمدرستين عثمان بن عفان وشجرة مريم بمنطقة المطرية، ومشاركة ملحوظة في التصويت بانتخابات مجلس النواب.


كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح لجان الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.
ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع

