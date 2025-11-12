مسلسلات رمضان 2026، فصل كزبرة من كلية التجارة ضمن أحداث مسلسل "بيبو"

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه.

ويتجه كزبرة خلال أحداث العمل للغناء الشعبي في الأفراح كي يستطيع كسب أموال كثيرة تجعله يعود للدراسة مرة أخرى.

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

والعمل قصة تامر محسن، سيناريو وحوار ولاء الشريف، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل بيبو.

ويؤدي الفنان أحمد بحر، الشهير بـ"كزبرة"، شخصية طالب بكلية التجارة في المسلسل.

