المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور)

احتفل المنتج نصر محروس بعيد ميلاده برفقة عدد من النجوم في أجواء كلها بهجة وسعادة.

نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع النجوم

واحتفل المنتج نصر محروس بعيد ميلاده مع كل من الفنان تامر حسني وتامر عاشور، بالإضافة إلى مصطفى حجاج في حضور هاني وأمير محروس.

المنتج نصر محروس يطلق عليه صانع النجوم حيث إنه تعاون مع كبار النجوم في مصر ومن أبرزهم اكتشافه لتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأطلق لهما أول ألبوم غنائي تحت عنوان فري ميكس وحقق نجاحًا كبيرًا وتعاون أيضا مع بهاء سلطان ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج ومحمد محيي وغيرهم من النجوم.

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