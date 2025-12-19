الجمعة 19 ديسمبر 2025
الأنبا تادرس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية بورسعيد

 صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي لعيد الشهيدتين بربارة ويوليانة وعيد القديسين الأنبا صموئيل "المعترف" وأبونا يسطس الأنطوني، في كنيسة الشهيدات بربارة ويوليانة ودميانة في حي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا تادرس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة أبسخيرون القليني في إيبارشية البحيرة

دشن نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بمحطة ٢ بالنوبارية، وشاركه نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، عدد كبير من كهنة إيبارشية البحيرة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشِّن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيدة مارينا. كما تم تدشين مذبح القديس أبو مقار الكبير والأنبا كاراس السائح والقديس يوليوس الإقفهصي في الدور الثالث من الكنيسة. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) ومعمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة وبعض الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها. 

وفي السياق ذاته كرم نيافتهما مجموعة من المهندسين والمقاولين الذين شاركوا في الإنشاءات والمباني والتشطيبات.

