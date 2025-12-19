القومي للسينما ينظم عرضا خاصا للفيلم التسجيلي "هي" بدار الأوبرا

18 حجم الخط

يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، العرض الخاص للفيلم الوثائقي "هي" للمخرج عاطف شكري، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، على المسرح الصغير بالأوبرا.

الفيلم التسجيلي هي

والفيلم التسجيلي «هي» من إنتاج المركز القومي للسينما، ويسلط الضوء على قصة إنسانية ملهمة مليئة بالتحدي والإصرار، من خلال رحلة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت الإعاقة بعزيمة قوية وإيمان لا يتزعزع، لتصبح واحدة من النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وشارك في تنفيذ الفيلم المؤلف الموسيقي راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، فيما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

ويُعد الفيلم رسالة أمل تؤكد أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن النجاح لا تحدّه الإعاقة، ليواصل المركز القومي للسينما من خلاله دعمه للأعمال التي تعكس قصصًا إنسانية ملهمة وتجسد قيم العزيمة والإصرار في المجتمع المصري.

وكان الفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما، قد فاز بشهادة التقدير الخاصة ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم بمدينة نيويورك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

