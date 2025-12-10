عرض فيلمي "دندنة" و"ماما" ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر

18 حجم الخط

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك في تمام السابعة مساء يوم السبت القادم الموافق 13 ديسمبر، بـ سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عروض نادي السينما المستقلة

وتتضمن فعالية هذا الشهر عرض الفيلم الروائي القصير «ماما» إخراج ناجي إسماعيل، يعقبه عرض الفيلم القصير «دندنة» إخراج محمد حافظ.

وتعقب العروض ندوة لمناقشة الفيلمين، يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر بحضور صُنّاع العملين، وعدد من السينمائيين والمهتمين بالسينما المستقلة.

فيلم دندنة

وتدور قصة فيلم “دندنة” حول ياسمين الفتاة الصماء الحالمة، والتي يعيش الجمهور يوما مميزا معها خلال أحداث الفيلم، والتي تلتقي بـ شريف عازف الكمان الذي سكن حديثا بالعقار التي تسكن فيه، وعلى الرغم من مشكلتها السمعية لكن الموسيقى تخلق جسرا من التواصل والانسجام بينهما، لتنشأ علاقة فريدة مليئة بالحب والإلهام والصداقة الحقيقية التي يصنعها الفن وتحركها المشاعر.

ويشارك في بطولة العمل ياسمين أشرف، زياد محمد، سالي النمس، أيمن السعودي، نيفين، هشام زكري، ندى سامح، وغيرهم.

ويأتي تنظيم النادي في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم المبدعين من الشباب وإتاحة مساحة لعرض أعمالهم السينمائية والتفاعل مع الجمهور والنقاد.

نادي السينما المستقلة

ويُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، ويديره الناقد السينمائي أحمد عسر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي والمشاركة في مناقشاته.

