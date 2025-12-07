الأحد 07 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مركز الثقافة السينمائية يعرض "خط في دايرة" و"نجيب محفوظ.. ضمير عصره" في ذكرى ميلاد الأديب الكبير

نجيب محفوظ، فيتو
نجيب محفوظ، فيتو
يحتفل مركز الثقافة السينمائية بذكرى ميلاد كاتب الحارة المصرية نجيب محفوظ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر، بمقره بـ36 شارع شريف التابع لـ المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، حيث يقيم المركز أمسية سينمائية يُعرض خلالها فيلما "خط في دايرة" و"نجيب محفوظ.. ضمير عصره".

 فيلم خط في دايرة

يُعد فيلم "خط في دايرة" فيلمًا روائيًا قصيرًا، مستوحى من مجموعة "أحلام فترة النقاهة" للأديب نجيب محفوظ. وهو من سيناريو وإخراج محسن عبدالغني، وبطولة كريم قاسم ومنى هلا، وتمثيل مسعد سالم وأحمد مصطفى، وتصوير إسلام كمال، ومونتاج محمد عصام، وتسجيل صوت سامح نبيل، وموسيقى شريف الويسيمي، وتصميم شريط الصوت شريف سمير، وتصحيح ألوان محمود عصام.

حصد الفيلم عدة جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير بـالمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ24 عام 2022، كما فاز بجائزتي أفضل إنجاز في الإخراج والتصوير من مهرجان رؤى القاهرة للفيلم القصير في دورته الخامسة عام 2022، ورُشح للفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان EduKino بالعاصمة البولندية وارسو عام 2021.

الفيلم التسجيلي نجيب محفوظ.. ضمير عصره

ويُعرض أيضًا الفيلم التسجيلي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره" للمخرج الكبير هاشم النحاس، إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989، والذي يُعد من أبرز الأفلام الوثائقية التي تناولت سيرة الأديب الراحل.

ويحرص مركز الثقافة السينمائية على تقديم عروض للأفلام التسجيلية ذات الطابع التراثي التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما التسجيلية، وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، تماشيًا مع المناسبات الوطنية والثقافية المختلفة.

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، كما تكون الفعالية مجانية لجمهور ومحبي السينما.

