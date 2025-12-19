"طلعت مصطفى": نطور شراكتنا مع "ماجد الفطيم" لتلبية معدلات الإشغال المتزايدة في سيليا

18 حجم الخط

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح أحدث فروع "كارفور" في المنطقة التجارية الترفيهية "The Village" في سيليا بالعاصمة الجديدة، وذلك بالتعاون مع ماجد الفطيم، الشركة العالمية الرائدة في مجال التجزئة، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل "كارفور" في مصر.

وشهد الافتتاح عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، ومحمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالشركتين.

يتميز متجر "كارفور" الجديد بموقعه الاستراتيجي داخل مشروع "سيليا" في "The Village"، أحدث الوجهات التجارية والترفيهية بالعاصمة الجديدة، ويمتد على مساحة تبلغ 1600 مترًا مربعًا، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لسكان سيليا والعاصمة الجديدة.

وأعرب عمر هشام طلعت، عن سعادته بتطوير الشراكة مع "ماجد الفطيم للتجزئة"، والتي بدأت في 2018 بافتتاح أول فروع "كارفور" بمدينتي في أوبن آير مول، مرورًا بافتتاح "كارفور الرحاب" عام 2019 في أفينيو مول الرحاب، ثم افتتاح ثاني فروع "كارفور" بمدينتي في All Seasons Park عام 2022.

وأكد أن افتتاح "كارفور" في سيليا يأتي في إطار حرص "مجموعة طلعت مصطفى" على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية بأعلى جودة بكافة مشروعاتها، ولتلبية معدلات الإشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة.

وتابع عمر هشام، قائلًا: " يُمثّل افتتاح "كارفور" خطوة أولى ضمن سلسلة افتتاحات قادمة لمجموعة من المطاعم والمتاجر العالمية في منطقة " The Village "، التي تعد القلب النابض لسيليا، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

وأحيا الميجا ستار رامي صبري مساء أمس الخميس حفلًا فنيًا كبيرًا بمناسبة افتتاح " The Village"، وشهد حضور الآلاف من محبيه الذين تفاعلوا بحماس مع أشهر أغانيه في أجواء مليئة بالطاقة والفرح.

وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في العاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع في أحد أكثر المواقع تميزًا في العاصمة الجديدة في قلب النهر الأخضر.

ويشهد مشروع سيليا أعمال تطوير بشكل مستمر في كافة مناحي الحياة، ويتميز بتوافر مختلف الخدمات التجارية والإدارية والطبية والرياضية والترفيهية ووسائل النقل والمواصلات، لتكون سيليا أول مشروع سكني ينبض بالحياة بالعاصمة الجديدة.

من جانبه، صرح محمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر قائلًا: "يمثل افتتاح متجر كارفور الجديد خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في السوق المصري، ويعكس شراكتنا المثمرة مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بدأت بافتتاح متجر كارفور في مدينتي، وتستمر اليوم بافتتاح متجر جديد في مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليُعد ثاني متاجر كارفور داخل العاصمة الإدارية.

وتابع: "نهدف من خلال هذا التوسع إلى تعزيز تواجدنا في مواقع استراتيجية تشهد نموًا عمرانيًا واعدًا، مع تقديم تجربة تسوق متكاملة لعملائنا، بما يسهم في تمكين الأسر المصرية من عيش حياة أفضل. وانطلاقًا من مكانتنا كشريك موثوق للدولة المصرية في قطاع التجزئة، نواصل من خلال هذه التوسعات خلق قيمة حقيقية للمجتمع المصري، عبر توفير فرص عمل مستدامة، ودعم الموردين المحليين، سعيًا لإحداث تأثير إيجابي وملموس، باعتبارنا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري."

وتواصل شركة "ماجد الفطيم" تعزيز توسعها الاستراتيجي في السوق المصري، حيث تدير حاليًا شبكة تضم 72 متجرًا لـ "كارفور". وبهذا الافتتاح، تمتد شبكة متاجر "كارفور" في مصر لتشمل 12 مدينة.

