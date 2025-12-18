مواعيد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس"

18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة (مسكن الطرح السادس) أيام 23 و24 و25 ديسمبر الجاري وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر وفقًا للضوابط.

وأضاف وزير الإسكان أن تلك القطع كان قد تم التقديم والتى عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025 إلى 13 - 11- 2025 بـ18 مدينة.

وقال وزير الإسكان، إن طرح تلك الأراضى يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وسيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وللمتقدمين لحجز أراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة ).

وسيتم يوم 24 /12 /2025 إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحجز قطع أراضي إسكان مميز بمدينتي (قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط")، وللمتقدمين لحجز إسكان متوسط بمدن (السادات - حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

كما سيتم إجراء القرعة العلنية يوم 25 /12 /2025 للمتقدمين لحجز أراضي إسكان متوسط بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.