رئيس جامعة القاهرة: لدينا كوادر تمكننا من تشغيل وإدارة جامعة تكنولوجية (صور)

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن وجود بعض الأفكار لامتلاك جامعة القاهرة لجامعة تكنولوجية، لكنها ماتزال قيد الدراسة.

رئيس جامعة القاهرة في حوار خاص لـ فيتو

وقال عبد الصادق في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يتمنى أن يكون لجامعة القاهرة رافدا تكنولوجيا، حتى تكتمل منظومة جامعة القاهرة التي تضم جامعة حكومية وجامعة أهلية، وجامعة دولية بالجامعة التكنولوجية.

وأكد أن هناك بعض الأفكار في هذا الشأن بالفعل، من بينها أن تستحوذ جامعة القاهرة على إحدى الجامعات التكنولوجية القائمة حاليا، أو إنها تنطلق بجامعة تكنولوجية جديدة، لافتا إلى أن جميعها أفكارا ماتزال قيد الدراسة والبحث.

ولفت عبد الصادق، إلى أن جامعة القاهرة لديها من الكوادر ما يمكنها من تشغيل وإدارة جامعة تكنولوجية، إضافة إلى قدرتها على تشغيل روافدها الأخرى.

رئيس جامعة القاهرة في حوار خاص لـ فيتو

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية أصبحت متطلب رئيسي تسعى إليه الدولة، حيث تؤكد دائما على أهمية التوسع في التعليم التكنولوجي والفني.

موقف منشآت جامعة القاهرة الأهلية

كما كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، موقف منشآت جامعة القاهرة الأهلية التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام 202/2026.

وأكد أنه لن يأتي الوقت الذي سنقول فيه إن إنشاءات الجامعة الأهلية أو الجامعة الأم قد انتهت، لافتا إلى أن لأن الجامعة تحرص دائما وأبدا على التوسع في إنشاءاتها.

وأضاف عبد الصادق، أن العملية التعليمية تقتضى التوسع في الانشاءات نتيجة للكثافات الطلابية وازدياد الحاجة إلى التوسع في المعامل والمختبرات والمراكز، وغيرها من الأمور التي تخدم العلمية التعليمية.

رئيس جامعة القاهرة في حوار خاص لـ فيتو



وأوضح أن المنشآت الموجودة حاليا في مقر جامعة القاهرة الدولية بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، تؤدي الغرض بشكل جيد فيما يتعلق بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، مبديا تطلعه إلى مضاعفة الإنشاءات.

وقال عبد الصادق، إن جامعة القاهرة الأهلية تمتلك 280 فدانا جنوب طريق الواحات مخصصة لها وستنتقل إليها فور الإنتهاء من المنشآت.

وكشف أن جامعة القاهرة تسعى للدخول في شراكات مع جامعات أجنبية، كما أنها تسعى لأن يكون لديها كيان خاص أو جامعة خاصة بجامعة القاهرة، سواء يتبع الجامعة الأم أو الجامعة الأهلية.

ونبه عبد الصادق إلى أن هذا كله يأتي في إطار الخطط المستقبلية التي تسير فيها الجامعة بشكل تدريجي، قائلا:"لكن علينا اولا أن نعمل على استقرار الأمور في الجامعة الأهلية"

ونوه إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية بدأت في سبتمبر الماضي، ويوجد بها الأن مايقرب من 3 آلاف طالب، مؤكدا أن الأعداد ستتزايد تباعا وبالتالي علينا يجب الحرص على أن تكون الأماكن مهيأة لاستيعاب جميع الطلاب الجدد.

