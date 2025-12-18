رئيس جامعة القاهرة يكشف حقيقة التأثير السلبي للجامعة الأهلية على الحكومية

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حقيقة تأثير جامعة القاهرة الأهلية على الجامعة الحكومية.

د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن تأثير الجامعة الأهلية على الجامعة الحكومية هو أغلبه تأثير إيجابي، وأن التأثيرات السلبية لم تحدث بعد، وقد تكون قليلة جدا.

وأوضح عبد الصادق، أن وجود جامعة القاهرة الأهلية أعطى حافزا لأعضاء هيئة التدريس للاجتهاد لكي يحصلوا على فرصة للتدريس في الجامعة الأهلية كما أنه زاد من الموارد المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن يعملون في الجامعة الأهلية والحكومية أيضا.

وأشار إلى أن وجود الجامعة الأهلية ساهم أيضا في توسع الأنشطة بين الجامعتين وأعطى أريحية مالية لضخ أموال في أنشطة واستثمارات ومباني تخدم الجامعتين.

ولفت عبد الصادق، إلى العائد المالي من الجامعة الأهلية، ساهم في دعم الكليات داخل الجامعة الحكومية بموارد مالية جديدة، نظرا لأن طلاب الجامعة الأهلية يدرسون في معامل ومختبرات الجامعة الحكومية.

تأثيرات سلبية لجامعة القاهرة الأهلية على الجامعة الحكومية

ونبه عبد الصادق، إلى أنه قد يكون هناك بعض التأثيرات السلبية للجامعة الأهلية على الحكومية بشكل أو بآخر.

وذكر مثالا على ذلك، إنه أحيانا في بعض التخصصات قد لن يكن متوفرا العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس الذي يعمل في الجامعتين.

واستدرك قائلا، أن الجامعة تسعى لتدارك هذا الأمر من خلال التعاقد مع أساتذة من الخارج، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة، لكن هذا أمر يقدره القسم العلمي في الجامعة الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.