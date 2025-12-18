الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يكشف حقيقة التأثير السلبي للجامعة الأهلية على الحكومية

د. محمد سامي عبد
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
18 حجم الخط
ads

 كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حقيقة تأثير جامعة القاهرة الأهلية على الجامعة الحكومية.

د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة 
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة 

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن تأثير الجامعة الأهلية على الجامعة الحكومية هو أغلبه تأثير إيجابي، وأن التأثيرات السلبية لم تحدث بعد، وقد تكون قليلة جدا.

وأوضح عبد الصادق، أن وجود جامعة القاهرة الأهلية أعطى حافزا لأعضاء هيئة التدريس للاجتهاد لكي يحصلوا على فرصة للتدريس في الجامعة الأهلية كما أنه زاد من الموارد المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن يعملون في الجامعة الأهلية والحكومية أيضا.

وأشار إلى أن وجود الجامعة الأهلية ساهم أيضا في توسع الأنشطة بين الجامعتين وأعطى أريحية مالية لضخ أموال في أنشطة واستثمارات ومباني تخدم الجامعتين.

ولفت عبد الصادق، إلى العائد المالي من الجامعة الأهلية، ساهم في دعم الكليات داخل الجامعة الحكومية بموارد مالية جديدة، نظرا لأن طلاب الجامعة الأهلية يدرسون في معامل ومختبرات الجامعة الحكومية.

تأثيرات سلبية لجامعة القاهرة الأهلية على الجامعة الحكومية

ونبه عبد الصادق، إلى أنه قد يكون هناك بعض التأثيرات السلبية للجامعة الأهلية على الحكومية بشكل أو بآخر.

وذكر مثالا على ذلك، إنه أحيانا في بعض التخصصات قد لن يكن متوفرا العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس الذي يعمل في الجامعتين.

واستدرك قائلا، أن الجامعة تسعى لتدارك هذا الأمر من خلال  التعاقد مع أساتذة من الخارج، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة، لكن هذا أمر يقدره القسم العلمي في الجامعة الحكومية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة جامعة القاهرة الأهلية أعضاء هيئة التدريس الجامعة الاهلية الجامعة الحكومية

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: نرحب بتعزيز التعاون مع الجامعات البلغارية

وزير التعليم العالي يتفقد مجمع المعاهد ببني سويف ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية: السيسي وماكرون يصنعان جسرا تعليميا جديدا بين البلدين

الأكثر قراءة

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads