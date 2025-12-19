الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف: سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الأفريقية

مؤتمر صحفى مشترك
مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وسيرجي لافروف
18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنهم سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى القاهرة اليوم الجمعة.

 مؤتمر صحفى مشترك مع <a href=
 مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وسيرجي لافروف

ونوه لافروف إلى أنه ناقش مع عبد العاطى سبل تنسيق المشاورات السياسية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 مؤتمر صحفى مشترك مع <a href=
 مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وسيرجي لافروف

وأوضح لافروف أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وروسيا، وأنه يتم العمل على زيادة حزمة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن العام الماضي زاد التبادل التجاري 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 31% مقارنة بعام 2023.

 مؤتمر صحفى مشترك مع <a href=
 مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وسيرجي لافروف

وأوضح أن الرئيس السيسي والرئيس بوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين.

 

وقال وزير خارجية روسيا، إن الرئيسين السيسى وبوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين ونحن نتابع تنفيذ هذه التوجيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيرجي لافروف بدر عبد العاطي وزير خارجية روسيا مصر وروسيا

مواد متعلقة

مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

وزير الخارجية لـ نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل

وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية تصدر كتابا أبيض حول مفهوم الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية المصرية

الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن غرق مركب باليونان على متنها مصريون

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads