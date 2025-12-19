لافروف: سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الأفريقية

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنهم سعداء باستضافة مصر للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى القاهرة اليوم الجمعة.

ونوه لافروف إلى أنه ناقش مع عبد العاطى سبل تنسيق المشاورات السياسية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح لافروف أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وروسيا، وأنه يتم العمل على زيادة حزمة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن العام الماضي زاد التبادل التجاري 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وأوضح أن الرئيس السيسي والرئيس بوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين.

وقال وزير خارجية روسيا، إن الرئيسين السيسى وبوتين ناقشا سبل تعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين ونحن نتابع تنفيذ هذه التوجيهات.

