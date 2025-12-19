بعد مرور عام على تأسيسه، أهم أنشطة وإنجازات المكتب الأخضر بقصر العيني

18 حجم الخط

احتفلت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة منذ أيام، بمرور عام على تأسيس المكتب الأخضر، الذي يرأسه الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ويشرف عليه الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المكتب الأخضر.

تشكيل المكتب الأخضر بكلية طب قصر العيني

ويهتم المكتب الأخضر بكلية طب قصر العيني، بقضايا الاستدامة البيئية ودورها في دعم الوعي المجتمعي، كما يضمن ممارسات الاستدامة في المقررات الدراسية، والبحوث العلمية، والعمليات الحيوية والبيئة المحيطة، ومن هذا المنطلق نستعرض في هذا التقرير أهم إنجازات المكتب خلال العام الأول له في السطور التالية:

نشاط المكتب الأخضر بكلية الطب جامعة القاهرة

يهدف المكتب الأخضر لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديا، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد عن طريق تطوير وتنفيذ ممارسات مستدامة لتقليل استهلاك الطاقة، والمياه والنفايات بالكلية، وتحسين إتجاهات البصمة الكربونية من خلال تدقيق بيانات البصمة الكربونية والحفاظ على اتجاهات خفض الانبعاثات.

فعاليات المكتب الأخضر بقصر العيني

بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية عن طريق زيادة عدد فعاليات وحملات التوعية بالاستدامة في الكلية كل عام التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين لاتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة.

أهم إنجازات المكتب الأخضر بقصر العيني

وتمكنت الكلية بفضل جهود المكتب الأخضر من الحصول لأول مرة على شهادة الأيزو في إدارة البيئة 14001/2015 ISO والصحة المهنية ISO 45001/2018 مما يعكس مدى وعي الكلية بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام بالعمل الأمن والصحي والمستدام، وتم تأهيل الكوادر البشرية بالكلية من خلال عمل برامج تدريبية وتوعوية.

مشاركة الطلاب في فعاليات المكتب الأخضر بقصر العيني

كما تمت مراجعة وتحديث أداء نظام الإدارة البيئية وتحسينه مع تأمين الوعي اللازم وتوفير تدريب مستمر للعاملين وطلاب الكلية من أجل توعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وإتباع الوسائل اللازمة لذلك.

وشارك المكتب الأخضر في برامج التوعية البيئية من خلال إقامة فعاليات للطلاب بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر ومع بعض الشركات المصرية بالاستدامة وتعزيز المسئولية المجتمعية، وتم عرض موضوعات عن التغييرات المناخية وتأثيرها على البيئه والصحه ومصادر الانبعاثات وكيفية التقليل منها.

مسابقة تحسين حرم الكلية

كما تم إطلاق مسابقة للطلاب لعرض مقترحاتهم وتنفيذها لتحسين بيئة حرم الكلية من أجل تعزيز المسئولية الاجتماعية وحس الانتماء بين طلاب الكلية، وتقدم للمسابقة 13 مجموعة من الطلاب وجارى دراسة العروض.

ويعمل المكتب حاليا على بعض الاستعدادات لحصول الكلية على شهادتين جديدتين للأيزو 50001 ISO مما يساعدها لتحقيق كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون، و26000 ISO ولتعزيز المسؤولية الاجتماعية وصياغة وتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

وسيمكن ذلك الكلية من التدخل في كل شيء بدءً من الممارسات التجارية وحتى السياسات البيئية والتنمية المستدامة والمجتمعات التي تؤثر عليها.

كذلك تعاون المكتب الأخضر بكلية الطب جامعة القاهرة مع وزارة التخطيط والمركز القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتم عقد سلسلة من ورش العمل عن الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال مبادرة كن سفيرا

وتهدف مبادرة "كن سفيرًا" إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة وتطبيقاتها بين الشباب المصري، وتمكينهم من خلال التدريب ورفع الوعي حول أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمحافظات.

وتعاون المكتب الأخضر مع قسم الطب المهنى والبيئي لإقامة فعالية عن التسرب النووي.

كما شارك قصر العيني في مبادرة "أسبوع "المياه" بحملة توعوية تحت عنوان "المياه والصحة" في إطار المبادرة الوطنية لأسبوع المياه التي تطلقها الدولة المصرية خلال شهر أكتوبر من كل عام، دعمًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حملة توعوية تحت عنوان "المياه والصحة".

الخدمات البيئية للمكتب الأخضر بقصر العيني

أما عن الخدمات البيئية للمكتب الأخضر فمن أبرزها:

برنامج إدارة النفايات: من أجل الحفاظ على حرم جامعي مستدام ومسؤول بيئيًا، حيث تقدم المكتب الأخضر بمقترح للاستفادة من النفايات وتعزيز جهود إعادة التدوير وتعزيز الاستدامة، وتم التعاقد مع شركة لجمع وإدارة المخلفات، وتم توزيع سلال لفصل المخلفات بساحات الكلية واماكن تواجد الطلب.

التشجير وزيادة المساحات الخضراء:تم تجديد الحدائق أمام مبنى LRC وMEDC وزراعة أشجار جديدة فى أماكن عدة بالكلية.

استخدام الطاقة البديلة: حيث يتم حاليا الإعداد لمشروع عمل الواح طاقة شمسية فوق أسطح مبانى الكلية للاستفادة من الطاقة البديلة تم طرح عرض فنی ومالي للدراسة والتنفيذ.

قياس البصمة الكربونية: فقد تم قياس البصمة الكربونية وسوف يتم قياسها دوريا كمؤشر لتحقيق التقدم في ممارسات الاستدامة.

تعزيز المسئولية المجتمعية للطلاب: حيث تم إدراج الطلاب في تعديل تشكيل المكتب الأخضر ويتم مشاركتهم في إعداد جميع فعاليات وأنشطة المكتب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.