طلاب البرنامج الفرنسي بطب قصر العيني في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور)

زار طلاب البرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة المتحف المصري الكبير، في إطار حرص الكلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بمبادرة وإشراف من الدكتورة نادين علاء شريف، مدير البرنامج الفرنسي بالكلية.

وجاءت زيارة المتحف المصري الكبير، في سياق الأنشطة الطلابية الداعمة للعملية التعليمية، وبالتنسيق مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، ومن خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية، بما يعكس اهتمام الكلية بتوفير خبرات تعليمية وثقافية مكملة للدراسة الأكاديمية داخل الحرم الجامعي.

ورافق الطلاب خلال الزيارة الدكتور نادين علاء، الدكتورة ميرنا ميشيل، معيدة بقسم التشريح، إلى جانب مجموعة من طلاب Peer Mentors، في إطار المشاركة الأكاديمية والمساندة التنظيمية للطلاب، بما يعزز روح التعاون والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع الجامعي.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلاب بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وتعزيز وعيهم بقيمة الإرث الثقافي والهوية الوطنية، إلى جانب إتاحة فرصة للتعلّم والتفاعل في بيئة مختلفة، تسهم في توسيع مداركهم وربط المعرفة الأكاديمية بالسياق الحضاري والثقافي.

وأكدت الكلية أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي ضمن رؤيتها الشاملة لإعداد طبيب يمتلك الوعي العلمي والثقافي، وقادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، بما يعكس رسالة قصر العيني التعليمية ودورها الريادي كأحد أعرق المؤسسات الطبية والأكاديمية في المنطقة.

