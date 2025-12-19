الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب البرنامج الفرنسي بطب قصر العيني في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير , فيتو
18 حجم الخط

زار طلاب البرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة المتحف المصري الكبير، في إطار حرص الكلية على تقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلاب.

 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة،  بمبادرة وإشراف من الدكتورة نادين علاء شريف، مدير البرنامج الفرنسي بالكلية.

وجاءت زيارة المتحف المصري الكبير، في سياق الأنشطة الطلابية الداعمة للعملية التعليمية، وبالتنسيق مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، ومن خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية، بما يعكس اهتمام الكلية بتوفير خبرات تعليمية وثقافية مكملة للدراسة الأكاديمية داخل الحرم الجامعي.

ورافق الطلاب خلال الزيارة الدكتور نادين علاء، الدكتورة ميرنا ميشيل، معيدة بقسم التشريح، إلى جانب مجموعة من طلاب Peer Mentors، في إطار المشاركة الأكاديمية والمساندة التنظيمية للطلاب، بما يعزز روح التعاون والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع الجامعي.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلاب بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وتعزيز وعيهم بقيمة الإرث الثقافي والهوية الوطنية، إلى جانب إتاحة فرصة للتعلّم والتفاعل في بيئة مختلفة، تسهم في توسيع مداركهم وربط المعرفة الأكاديمية بالسياق الحضاري والثقافي.

وأكدت الكلية أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي ضمن رؤيتها الشاملة لإعداد طبيب يمتلك الوعي العلمي والثقافي، وقادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، بما يعكس رسالة قصر العيني التعليمية ودورها الريادي كأحد أعرق المؤسسات الطبية والأكاديمية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة الأنشطة الطلابية المتحف المصري الكبير قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يكشف حقيقة التأثير السلبي للجامعة الأهلية على الحكومية

طب قصر العيني تحتفل بمرور عام على انطلاق المكتب الأخضر (صور)

هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة

الأكثر قراءة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالأقصر بحضور وزير الأوقاف (بث مباشر)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads