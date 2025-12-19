الجمعة 19 ديسمبر 2025
توروب يراجع خطة مباراة سيراميكا مع لاعبي الأهلي

يعقد ييس توروب المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه اليوم قبل التحرك إلى ستاد المقاولون العرب لمراجعة خطة مباراة سيراميكا المرتقبة الليلة حيث تشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا
 حراسة المرمى: محمد سيحا

 الدفاع: عمر كمال عبد الواحد -أحمد رمضان بيكهام- أشرف داري - محمد شكري

الوسط: أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر

 الهجوم: جراديشار

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر 

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في بداية مشواره بالبطولة، حيث يسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة داخل المجموعة وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الذي لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات طول تاريخ مشاركته بها.

 

في المقابل، لا تقل طموحات سيراميكا كليوباترا، الذي يخوض المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

