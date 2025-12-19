الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل سيراميكا المتوقع لصدام الأهلي الليلة

على ماهر
على ماهر
18 حجم الخط

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر
حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستن آرثر، أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، أيمن موكا، إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخرى لاكاي، مروان عثمان.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:
- حكم ساحة: محمد العتباني.

- مساعد أول: محمد مجدي سليمان.

- مساعد ثان: أحمد زيدان.

- حكم رابع: أحمد ماجد.

- حكم VAR: محمد دسوقي.

- حكم VAR مساعد: أحمد طارق موسى.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر 

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في بداية مشواره بالبطولة، حيث يسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة داخل المجموعة وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الذي لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات طول تاريخ مشاركته بها.

في المقابل، لا تقل طموحات سيراميكا كليوباترا، الذي يخوض المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي ماهر سيراميكا أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا

مواد متعلقة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن أول فوز له بالبطولة

أخبار الرياضة اليوم: المغرب بطلا لكأس العرب.. منتخب الفراعنة يواجه إسبانيا وديا.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. مصريان بمعسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالأقصر بحضور وزير الأوقاف (بث مباشر)

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6605 جنيهات

خدمات

المزيد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads