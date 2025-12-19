أكذوبة "الديك الرومي" تفضح ترامب.. 20 دقيقة من المزاعم والمبالغات للرئيس الأمريكي أمام الكاميرات.. هوبكي: تصريحاته العصبية مؤشر مقلق على حالته الذهنية وتسقيه من كأس جو بايدن

18 حجم الخط

على صفحات جريدة “يو إس توداي”، أكد الكاتب الأمريكي الساخر ريكس هوبكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمضى حوالي 20 دقيقة ليلة 17 ديسمبر وهو يصرخ أمام الكاميرا، وهو محمر الوجه، متحدثا بانفعال شديد عن عظمة إنجازاته، وأنه كان رائعا في كل شيء، بينما تؤكد حقائق الأمور في أمريكا أن ما فعله ليس رائعا بالتأكيد.

يقول هوبكي: “لقد كان سيلًا من الأكاذيب والمبالغات حول الاقتصاد، والأسعار، والمهاجرين بصورة قد ينهار أمامها مدققو الحقائق”.

ترامب بدا عجوزا غير قادر على ضبط إيقاع حديثه

ويضيف: “لم تكن الأكاذيب الواردة في خطاب ترامب مفاجئة، لكنه بدا وكأنه مجنون؛ إذ إن الكذب أمر متوقع من ترامب؛ لكن ما برز كان أسلوب إلقائه العصبي والغاضب. لقد بدا الرجل البالغ من العمر 79 عاما غير قادر على ضبط إيقاع حديثه؛ وبصورة أكثر صراحة، دعنا نقول أنه بدا وكأنه رجل عجوز غاضب ومضطرب”.

الرئيس الأمريكي يرفض الاعتراف بأخطائه

ويتابع: لقد بدا الرئيس وكأن لديه مكان آخر يريد الذهاب إليه، ويشعر بالضيق لأنه مضطر للتعامل مع خطاب سخيف؛ فهو يرفض تحمل أي مسؤولية عن ارتفاع الأسعار أو الزيادة المتوقعة في أقساط قانون الرعاية الصحية، مكتفيا باتهام الديمقراطيين بذلك.

أكذوبة الديك الرومي

يقول الكاتب الأمريكي: لقد كذب ترامب عندما قال إن أسعار الديك الرومي انخفضت بنسبة 33٪ في عيد الشكر هذا. لكن جريدة “نيويورك تايمز” تحققت من تلك المعلومة، ووجدت أن أسعار الجملة للديك الرومي ارتفعت بالفعل هذا العام، وفقًا لبيانات من وزارة الزراعة وتقرير جامعة “بوردو”.

ويضيف: لقد وعد ترامب الجنود الأمريكيين بالحصول على شيك إضافي بقيمة 1776 دولارا بفضل التعريفات الجمركية، لكنه لا يملك من الناحية الفنية القدرة على إصدار مثل هذه الشيكات، لأن هذه ببساطة جزء من اختصاصات الكونجرس.

ويمضي الكاتب قائلا: خاطب ترامب الأمة بتصريحات هي الأكثر مبالغة قائلا: قبل عام واحد، كانت بلادنا ميتة. وكنا ميتين تماما! وتبجح ترامب مضيفا: “كانت بلادنا مستعدة للفشل، بل الفشل التام! والآن أصبحنا البلد الأكثر سخونة في أي مكان في العالم”.

وهي تصريحات وصفتها وكالة “أسوشيتد برس” بأنها “الأكثر صخبا”، بحسب هوبكي.

ترامب بلغ أقصى درجات الخروج عن نطاق السيطرة

ويتابع: لقد شاهدت ترامب لسنوات متتالية، وكان هذا هو أكثر حالاته جنونا وخروجا عن نطاق السيطرة؛ إذ إن الأمور لا تسير على ما يرام،، ولا يبدو أن لدى ترامب حلا سوى الصراخ أمام الكاميرا.

ترامب يشرب من نفس كأس بايدن

يضيف هوبكي: هل ترامب بخير؟ ليس بخير على الإطلاق، وأدعو القراء إلى مشاهدة الخطاب بأنفسهم والتساؤل عما إذا كان المتحدث سليم العقل.

ويقارن الكاتب هذا المشهد بأداء الرئيس جو بايدن المتعثر في مناظرة 2024، والذي دفع كثيرين للتشكيك في قدراته الذهنية.

ويختتم الكاتب مقاله قائلا: ماذا شاهدنا للتو بحق الجحيم؟ هذا السؤال هو ما ينبغي على الجميع طرحه، لأن الرجل الذي يدير بلدنا ليس على ما يرام.

