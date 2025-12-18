ترامب يسخر من تكهنات بإقالة موظفة قارنت بين شخصيته ومدمن كحول

الخميس 18 ديسمبر 2025
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التكهنات حول احتمال إقالته كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في أعقاب المقابلة الصحفية المثيرة للجدل التي أجرتها معها مجلة "فانيتي فير".

وكانت "فانيتي فير" قد نشرت مقابلة موسّعة مع وايلز تطرّقت فيها إلى جوانب مختلفة من عمل الإدارة الأمريكية، متضمّنة انتقادات لعدد من الشخصيات البارزة.

إلا أن ويلز ردّت لاحقا بالقول إن المجلة تجاهلت السياق، وانتقت اقتباسات من كلامها بشكل مغرض، وسعت عمدا إلى رسم صورة سلبية عن الرئيس وفريقه.

كما أكد ترامب أن المُحاوِر قد خدع وايلز بشأن أهداف المقابلة، مشيرا إلى أنها تقوم بعملها على أكمل وجه. 

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن ترامب "سخر من الافتراضات التي تقول إنه قد يُقيل ويلز، التي ظلّت مستشارته الرئيسية لسنوات عديدة"، وأضاف أنه أخبرها: "ما كان ينبغي أن تقضي كل هذا الوقت في الحديث مع مجلة فانيتي فير، لأنها لم تكن ولن تكون يوما لطيفة معنا".

وكانت وايلز قد أدلت للمجلة بسلسلة من التقييمات بشكل غير عادي عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "يمتلك شخصية مدمن كحول".

وايلز: شخصية معاقر الكحول ويرغب بالانتقام

وقالت وايلز لـ"فانيتي فير": "(ترامب) يمتلك شخصية مدمن كحول.. يتصرف انطلاقا من اعتقاده بأنه لا يوجد شيء لا يستطيع فعله".

جدير بالذكر أن ترامب أكد في وقت سابق امتناعه عن شرب الكحول، واصفا ذلك بأنه إحدى "صفاته الجيدة".

كما أقرت وايلز برغبة الرئيس في "الانتقام"، معترفة بأن "العديد من تصرفاته خلال ولايته الثانية كانت مدفوعة برغبته في الثأر".

وفي توضيحها للتصريحات التي أدلت بها حول ترامب، قالت:" شخصيات مدمني الكحول ذوي الأداء الوظيفي العالي، أو مدمني الكحول عموما، تتضخم عند تناولهم للكحول، ولذا فأنا خبيرة نوعا ما في الشخصيات القوية".

