اللجنة العامة رقم 5 مركز المحلة الكبري تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة الخامسة مركز المحلة الكبري ومقرها قسم شرطة مركز المحلة نتيجة الحصر العددي لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية.

وبلغ إجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين داخل اللجان الفرعية 527853 ناخبًا، عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 104514 ناخبًا، عدد الأصوات الصحيحة 100987 صوتًا، عدد الأصوات الباطلة 3527 صوتًا.

حصل المرشح إبراهيم الديب على 55329 صوتًا، وحصل المرشح عمرو فهمي على 52813، وحصل المرشح محمد إمام قوره على 41132 صوتًا، وحصل المرشح شوقي السعيد على 52700 صوت.

قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتى الإعدادية بمحافظة الغربية موقفًا إنسانيًّا لافتًا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي.

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانًا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًّا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والموجودين داخل اللجنة بمحافظة الغربية الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعَّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.