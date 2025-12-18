الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ الغربية يتابع سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب

يواصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

محافظ الغربية يطلب سيارة إسعاف لمسنّة تعثرت أثناء خروجها من اللجنة

محافظ الغربية يتفقد لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

 حيث بدأ صباح اليوم أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ختام أيام التصويت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

واطّلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة إلكترونيا بجميع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا  مقرًا على مستوى المحافظة لخدمة 3,658,896 ناخبًا ورصد معدلات الإقبال والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة أمام المواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يضمن أداء الناخبين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال المتابعة أن محافظة الغربية رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ اللحظات الأولى لانطلاق جولة الإعادة وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو ملاحظات مع استمرار التنسيق الكامل واللحظي بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية طوال اليوم وتكثيف التواجد التنفيذي لتقديم الدعم اللازم ومتابعة الخدمات اللوجستية والاطمئنان على راحة المواطنين وسهولة دخولهم وخروجهم من مقار التصويت دون معوقات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في جولة الإعادة تمثل استكمالًا لمسار ديمقراطي مهم وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري موجها التحية لأهالي الغربية على تفاعلهم الإيجابي وداعيًا جموع الناخبين إلى التوجه للجانهم في اليوم الثاني والأخير والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية بما يليق بمكانة المحافظة وأبنائها.

محافظ الغربية يطلب سيارة إسعاف لمسنّة تعثرت أثناء خروجها من اللجنة

محافظ الغربية يتفقد لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

