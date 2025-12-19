اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة الدائرة الرابعة بالمحلة ومقرها قسم أول المحلة نتيجة الحصر العددي لفرز الأصوات داخل 58 لجنة فرعية.

وبلغ إجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين بمدينة المحلة داخل اللجان الفرعية 429186 ناخبًا، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 44529 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 42673 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1856 صوتًا.



حصل المرشح محمود الشامي على 24221 صوتًا، وحصل المرشح أحمد بلال البرلسي على 21752 صوتًا، وحصل محمود الكموني على 20886 صوتًا، وحصل حامد الزعبلاوي على 18487 صوتًا.



قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتي الإعدادية بمحافظة الغربية موقفًا إنسانيًّا لافتًا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبا وطنيا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والمتواجدين داخل اللجنة بمحافظة الغربية الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم العملية الانتخابية.

