أحمد حسن يفجرها: شائعات سهر لاعبي منتخب مصر في قطر «كلام مفبرك» وحملة إلكترونية وراء الهجوم

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني والذي شارك في بطولة كأس العرب بقطر بأنه لم يتدخل في الأمور الفنية خلال مشاركة الفراعنة بالبطولة.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: “اتهامي بالتدخل في الأمور الفنية لمنتخب مصر أمر غير صحيح وتوجيهاتي للاعبين حماسية والهجوم ضدنا كان من لجان إلكترونية معروف مصدرها”.

وواصل أحمد حسن تعليقًا علي إشاعات سهر بعض اللاعبين في معسكر قطر: "كلام غير صحيح وبعض من الإعلام المأجورة بيضرب أي كلام عشان الناس تتفرج عليه.. ونفس الناس كانوا ورا موضوع فضيحة الأوتيل في جنوب إفريقيا 2009".



وتابع: المنظمون رفضوا دخول هاني أبو ريدة لفندق معسكر المنتخب في قطر بسبب عدم حمله تصريح الدخول.

وعن المزاح الذي كان بينه وبين الحضري وتم فهمه بشكل خاطئ ضد حسام حسن فأكد مدير المنتخب الثاني: “قصة الحضري وهذارنا مع بعض من زمان جدًّا والحضري حتى طلع واعتذر وقال لو الناس فهمت غلط والأمور بالنسبة لنا كانت عادية ولكن الناس حابة تقطع فينا وخلاص”.

وأكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الذي شارك في كأس العرب، في تصريحات سابقة أن الإصابات كانت السبب الرئيسي في غياب عدد من اللاعبين عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، موضحًا أن كلًا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومصطفى شلبي لم يتمكنوا من الانضمام بسبب ظروفهم البدنية.

وأوضح أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار الفني تم اتخاذه بالتنسيق مع المدير الفني حلمي طولان، وبناءً على ثقته ورغبته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حاول تجهيز أفضل مجموعة ممكنة في ظل المعطيات المتاحة.



وأعرب مدير منتخب مصر عن حزنه لخروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الظروف لم تسمح بتحقيق نتائج أفضل، رغم حرصه على رفع الروح المعنوية للاعبين قبل انطلاق البطولة، مضيفًا أن الوصول إلى الدور التالي لم يكن متوافقًا مع قناعاته في ظل هذه القائمة.

وتطرق أحمد حسن للحديث عن الانتقادات التي طالته بسبب تواصله مع اللاعبين على خط الملعب، مؤكدًا أن حديثه كان فنيًا وطبيعيًا، متسائلًا عن سبب تضخيم الأمر مقارنة بمواقف مشابهة لمديرين آخرين في الأندية، ومشددًا على أن التعامل يجب أن يكون بمعيار واحد مع الجميع.

