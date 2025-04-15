لقائدي المركبات، احذر هذه المخالفات تؤدي للحبس

غلظ قانون المرور الجديد بعض العقوبات على المخالفين لقواعد المرور، مما تسببه من خطر جسيم على قائد السيارة وعلى الآخرين، ومن أبرزها الاستعراض بالسيارات على الطرق، وهو الأمر الذي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث خلال الفترة الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي:

أولا-عقوبة الاستعراض بالسيارات على الطرق



-الحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه عقوبة الاستعراض بالسيارة وفقا للمادة رقم 76.

-يعاقب من يستعرض بالسيارة علي الطريق أيضا بغرامة 8 آلاف جنيه، وذلك لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ثانيا-عقوبات مخالفات القواعد المرورية على الطرق

-يعاقب من لا يلتزم بالمسار المحدد علي الطرق بغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب جريمة كسر الإشارة بغرامة تترواخ مابين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب يرتكب جريمة الاعتداء علي صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة، تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

-يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ثالثا-مخالفات مرورية عقوبتها الحبس وغرامة ١٥٠٠ جنيه

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

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