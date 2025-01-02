الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة استهدفت الطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات و96 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 39 دراجة نارية مخالفة، 67 مخالفة موقف عشوائي، 106 مخالفات شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حملة مكبرة الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة الاجراءات القانونية

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