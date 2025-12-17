بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مرورية مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور واستهدفت الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1123 مخالفة تجاوز سرعات و115 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 49 دراجة نارية مخالفة، 84 مخالفة موقف عشوائي، 143 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات في مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقا للقانون، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه على الآتي:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

عدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

