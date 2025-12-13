النيابة العامة: تدقيق بيانات 3 ملايين حكم وتبادل 1.5 مليون محضر مع أقسام الشرطة

18 حجم الخط

في إطار رؤية مصر 2030 التي جعلت التحول الرقمي ركيزة أساسية كانت النيابة العامة بفكر استباقي من أوائل المؤسسات التي بادرت إلى تنفيذ تلك الرؤية عبر منظومتها الإلكترونية في جميع المحافظات ويجري عبر التحقيق والتصرف فيما يتجاوز 11 مليون قضية سنويا.

وخلال العامين الماضيين بدأت النيابة العامة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرحلة جديدة تهدف إلى تيسير الخدمات على المواطنين وتنفيذا لتلك الأهداف استخدمت النيابة العامة المرحلة الأولى من خدمات المحامين بدءا من شهر يوليو التي تمكنهم من متابعة القضايا الجنائية وقضايا الأسرة وسداد الرسوم واستلام الصور الرسمية بمقار عملهم أو بمحل إقامتهم، وذلك من خلال التكامل مع هيئة البريد المصري وبلغ عدد تلك الطلبات الرقمية ما يزيد على 90 ألف طلب شهريا بما نسبته 24% من إجمالي الطلبات المقدمة للنيابة العامة.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية للشركة في القطاع الخاص في مجالات التطوير التقني والخدمي أطلقت النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة أورنج المرحلة الأولى من خدمات المواطنين عبر تطبيق my orange، وذلك بدءا من منتصف شهر نوفمبر الماضي بما أتاح للمواطنين متابعة القضايا الخاصة بهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، كما تسعى إلى تقديم المرحلة الثانية من الخدمات على منصتها الرقمية ومنصة مصر الرقمية والخاصة بقيد دعاوى الأسرة وطلبات الأوصياء على القصر.

وفي إطار دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات قامت النيابة العامة وقطاع الأحوال المدنية بتدقيق بيانات المحكوم عليهم وقد تم تدقيق بيانات 3 ملايين حكم سنويا وهو ما حقق قفزة في دقة بيانات المحكوم عليهم في الأحكام الحضورية والمطعون عليها بلغت 98%.

وتنفيذ لتوجه الدولة نحو التكامل بين جميع الهيئات والوزارات تحقيقا للعدالة الناجزة قامت النيابة العامة بالكامل مع وزارة العدل للربط بين النيابات الكلية ومنظومة محاكم الجنايات فتم الربط بين 8 نيابات كلية ومحاكم الجنايات المختصة.

كما استكملت النيابة العامة منظومة التكامل الرقمي مع قطاع نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للربط بين والنيابات وأقسام الشرطة حيث امتد الربط بينهما ليبلغ إجمالي الربط 118 قسما كما بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تبادل بياناتها والقرارات الصادرة فيها رقميا اكثر من مليون و500 ألف محضر سنويا.

وايمانا من النيابة العامة بأهمية توظيف وسائل التحول الرقمي لإحداث نقلة نوعية في آلية متابعة معدلات انتشار الجرائم وإدارة أعمال النيابات أنهت المرحلة الأولى من برنامج الإحصاءات الرقمية ومتابعة الأداء وهو ما وفر صورة دقيقة عن تطور الجرائم ومعدلات وأماكن انتشارها وأتاح قياس الأداء للنيابات بناء علي مؤشرات كمية واضحة kips كما وفرت وقت الإدارات المختصة بالتفتيش والمتابعة لاتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة.

ومع هذا التطور المستمر تتهيأ النيابة العامة لمرحلة فارقة من تاريخها مرحلة تتجاوز حدود التحول الرقمي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة تدار من داخل مراكز البيانات التابعة للنيابة العامة بما يضمن حماية بياناتها تهدف إلى تحليل ملايين القضايا والأحكام والأدلة مما يسهم في اتخاذ القرار المستنير ويرسخ نموذج العدالة الذكية المستندة إلى العلم والبيانات إيذانا بعصر جديد من العدالة الذكية التي تعتمد على التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة تواكب رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.