غلق وتشميع محل بطاريات غير مرخص ورفع 650 إشغالا بحملات لمرافق الجيزة

قامت إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بغلق وتشميع محل غير مرخص لبيع بطاريات سيارات مجهولة المصدر، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مع التحفظ على بعض المحتويات ورفعها لحين مراجعة الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بمنطقة حدائق الأهرام، التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث جرى إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة لمرافق الجيزة ترفع 650 حالة إشغال مروري بالطالبية والعمرانية

وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة من رفع 650 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين والمحلات، بدوائر أقسام شرطة العمرانية والطالبية.

وجاءت هذه الحملات في إطار حملة مكبرة شنتها شرطة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية، وتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوي.

