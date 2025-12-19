الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس أزمته مع حسام حسن قبل توليه منصبه بالجبلاية

حسام حسن وحلمي طولان،
حسام حسن وحلمي طولان، فيتو
أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه كان يتمنى وجود تنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

 

وكشف طولان في تصريحات تليفزيونية عن خلاف قديم بينهما لم يحل بعد وأن المشكلة تعود إلى وقت وجوده على رأس قيادة سموحة، وعندما سجل سموحة هدفًا قاتلًا أمام المصري بالإسماعيلية، قام حسام حسن بسبي بألفاظ خارجة وبعد المباراة كان يرغب في التعدي علي".

وواصل: "بعد دخولي اللجنة الفنية، قلت إن كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب مهما كان المدير الفني".

وشدد: "كنا نرغب في تواجد صلاح محسن بدل مروان حمدي بسبب رفض بيراميدز".

هؤلاء اعتذروا عن الانضمام للمنتخب

وأتم: “أحمد حجازي وعبد الله السعيد اعتذرا عن الانضمام، وطلبت من محمود حمدي الونش التحدث مع ناصر ماهر، لكنه كان يعاني نفسيًا بسبب استبعاده من المنتخب الأول، وتحدث معي قبل السفر واعتذر بطريقة مهذبة جدًا".

 

منتخب مصر الثاني يودع بطولة كأس العرب 

وكان منتخب مصر الثاني ودع بطولة كأس العرب 2025 بقطر، من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بالجولة الثالثة والأخيرة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب برصيد نقطتين، جمعهم من 3 مباريات.

وجاءت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان كالتالي:

1 ـ تعادل مع منتخب الإمارات بنتيجة 1 ـ 1

2 ـ تعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1 ـ 1

3 - خسر من منتخب الأردن بتيجة 3 ـ 0

