على رأسهم حسام حسن وفان دايك، 12 لاعبا ومدربا يصوتون لـ محمد صلاح في ذا بيست

صوت 12 لاعبا ومدربا للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في الترتيب رقم 1 كأفضل لاعب في العالم، في النسخة الأخيرة من التصويت على جوائز ذا بيست من الفيفا.

وتقدم قائمة المصوتين لـ محمد صلاح، مواطنه حسام حسن مدرب منتخب مصر، فضلا عن زميله في ليفربول وقائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك، بجانب رايموند جونيمبا، قائد منتخب بابوا غينيا الجديدة، وأندرو ستيفانو، وقائد ساموا، وأندرو روبرتسون، قائد إسكتلندا وزميل صلاح في ليفربول، مدرب منتخب كينيا بيني مكارثي، مدرب ليبيا أليو سيسيه، مدرب بابوا غينيا الجديدة دافيد موتا، مدرب جمهورية أيرلندا هيلمير هالجريمسون، مدرب ترينداد وتوباجو دوايت يورك.

كما ضمت قائمة المصوتين لـ محمد صلاح قائد الإمارات علي خصيف، وهو الحال نفسه مع مدرب فلسطين إيهاب أبو جزر.

حكيمي في المركز الأول، فيفا يكشف اختيارات محمد صلاح في جائزة ذا بيست

فيما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصويت محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

تصويت محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في ذا بيست

1️ أشرف حكيمي

2️ عثمان ديمبيلي

3️ كيليان مبابي

تصويت محمد صلاح لـ أفضل مُدرب في ذا بيست

1- لويس انريكي

2- سلوت

3- فليك

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست).

وجمع ديمبلي في هذا العام بين جائزة ذا بيست وجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد الموسم الاستثنائي مع باريس سان جيرمان.

تشكيلة العام في 2025

دوناروما

مينديز — باتشو — فان دايك — حكيمي

بيلينجهام — فـيتينها — بيدري — بـالمر

عثمان ديمبيلي — لامين يامال

وفاز لويس انزيكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجـائزة أفضل مدرب لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقاد إنريكي باريس سان جيرمان للتتويج بأربعة ألقاب وكان أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025،

دوناروما يتواجد حاليًا في صفوف مانشستر سيتي وتفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم البرازيلي أليسون بيكر، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد رايا، والسويسري يان سومر، والبولندي فويتشيك تشيزني.

زاخو العراقي يدخل التاريخ

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

حصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق حفل "ذا بيست"، المقرر إقامته اليوم لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا، في مبادرة حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي خلال شهر مايو الماضي.

