لترسيخ الهوية الوطنية، تفاصيل إنشاء مدرسة دولية تابعة لجامعة العاصمة

18 حجم الخط

اعتزمت جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) إنشاء مدرسة دولية للإبداع والابتكار بفرع الجامعة الجديد المزمع إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للتوسع في تقديم تعليم متكامل بمعايير عالمية، تحمل اسم مدرسة العاصمة الدولية.

وتهدف المدرسة إلى تقديم نموذج تعليمي دولي متميز للتعليم قبل الجامعي، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة محليًّا وعالميًّا.

ونستعرض خلال هذا التقرير خطة إنشاء المدرسة وفق ما أعلنته الجامعة، وأهدافها المنشودة.

أهداف إنشاء مدرسة دولية بجامعة العاصمة

تعتمد المدرسة على تقديم مناهج تعليمية دولية معترف بها عالميًّا، مثل، IGCSE، American Diploma، IB.

ستركز المدرسة على تنمية مهارات الإبداع، التفكير النقدي، الابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية والهوية الوطنية.

تسعى المدرسة إلى تحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والجامعي.

ستوفر بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل، وتدعم التميز الأكاديمي والشخصي.

تجمع المدرسة بين التميز الأكاديمي، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية.

ستوفر الجامعة كل أشكال الدعم الأكاديمي والإداري لإنجاح هذا المشروع.

تمثل المدرسة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

ستتيح المدرسة بيئة تعليمية متقدمة تستفيد من خبرات الجامعة الأكاديمية والبحثية.

ستسهم المدرسة في إعداد جيل مبدع ومؤهل علميًا، قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، وداعمًا لرؤية الدولة في تطوير التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.