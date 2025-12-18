جامعة العاصمة: خطة لإنشاء مدرسة دولية للتعليم قبل الجامعي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) عن وضع خطة لإنشاء مدرسة جامعة العاصمة الدولية للإبداع والابتكار

Capital University International School for Creativity & Innovation (CUSCI)، وذلك بفرع الجامعة المزمع إنشاؤه في العاصمة الجديدة.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي، أن المدرسة تهدف إلى تقديم نموذج تعليمي دولي متميز للتعليم قبل الجامعي، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.

وتعتمد المدرسة على تقديم مناهج تعليمية دولية معترف بها عالميًا، مثل:IGCSE، American Diploma، IB، وغيرها من النظم التعليمية الدولية، مع التركيز على تنمية مهارات الإبداع، التفكير النقدي، الابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية والهوية الوطنية.

كما تسعى المدرسة إلى تحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والجامعي، بما يسهّل انتقال الطلاب إلى التعليم العالي، ويوفر لهم بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل، وتدعم التميز الأكاديمي والشخصي.

إنشاء مدرسة دولية تابعة لجامعة العاصمة

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الريادي لجامعة العاصمة (حلوان سابقًا) في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية شاملة تقدم التعليم الجامعي وقبل الجامعي وفق رؤية مستقبلية متكاملة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن إنشاء هذه المدرسة يعكس إيماننا العميق بأهمية بناء الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، وحرص الجامعة على تقديم تعليم دولي متطور يواكب المعايير العالمية، ويُعد الطلاب ليكونوا قادة المستقبل في عالم سريع التغير.

وتسعى المدرسة إلى الجمع بين التميز الأكاديمي، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على العالم والاعتزاز بالثقافة المحلية.

وأكدت الجامعة أنها ستوفر كل أشكال الدعم الأكاديمي والإداري لإنجاح هذا المشروع، ليكون نموذجًا يُحتذى به في التعليم قبل الجامعي، ومكملًا لدور الجامعة في إعداد كوادر بشرية قادرة على الإسهام الفعال في بناء المجتمع.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن إنشاء مدرسة جامعة العاصمة الدولية للإبداع والابتكار يأتي في إطار رؤية الجامعة التي تقوم على ربط التعليم بالبحث العلمي والابتكار منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وأضاف، أن المدرسة لا تقتصر على تقديم مناهج دولية معتمدة فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث، التفكير النقدي، وحل المشكلات لدى الطلاب، بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث واقتصاد المعرفة.

كما تمثل المدرسة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، من خلال إتاحة بيئة تعليمية متقدمة تستفيد من خبرات الجامعة الأكاديمية والبحثية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي بثقة وكفاءة.

وأشارت الجامعة إلى أنها على ثقة بأن هذا المشروع سيسهم في إعداد جيل مبدع ومؤهل علميًا، قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، وداعمًا لرؤية الدولة في تطوير التعليم وبناء مستقبل مستدام.

