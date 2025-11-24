عاشور: تعاون دائم بين التعليم العالي والأزهر لتحقيق تطوير علمي يستند على الهوية الوطنية

18 حجم الخط

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للعرض الخاص للمسلسل الكرتوني الجديد «نور وصندوق الأسرار».

وذلك في إطار احتفال المنظمة بمرور 18 عامًا على تأسيسها، والتي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بدعم المحتوى الإبداعي والتعليمي الموجَّه للأطفال والشباب، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة تُقدم المعرفة بطرق ابتكارية معاصرة، وكذلك توقيع اتفاق تعاون جديد بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر بهدف تعزيز التعاون في دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب، وتفعيل المبادرات الوطنية لبناء الإنسان المصري، وإنتاج جزء جديد من مسلسل الرسوم المتحركة "نور وصندوق الأسرار".

شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى ضم: الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، واللواء وائل بخيت نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر وأمين عام المنظمة، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة «نور»، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب قيادات المنظمة والمجلة وعدد من الكتّاب والرسامين المشاركين في العمل، وممثلي المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية ووسائل الإعلام، إضافة إلى حضور واسع للطلاب المصريين والوافدين.

وخلال كلمته في الحفل، وجّه الدكتور أيمن عاشور تحية تقدير واحترام إلى الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء المتميز الذي يجمع مؤسسات الدولة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بنائه بمختلف الجوانب الثقافية والعلمية والقيمية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل محطة فارقة في تطوير منظومة التعليم والتثقيف المجتمعي، وتعكس إصرار الدولة على الاستفادة من جميع الوسائل الحديثة لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة تخدم الحاضر وتصنع المستقبل وفق استراتيجية وطنية طموحة تُعلي من شأن بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يشكل فصلًا جديدًا ومشرقًا في مسار الشراكة التاريخية بين مؤسستين عريقتين: الأولى هي مؤسسة البحث والتطوير الوطنية ممثلة في وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والثانية هي منارة الوسطية والاعتدال ممثلة في الأزهر الشريف وجامعته ورابطة خريجيه.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن دور البحث العلمي لم يعد مقتصرًا على المعامل والأبحاث فقط، بل أصبح قوة محركة لتشكيل وعي المجتمع ودعم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن توظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الدولة الحديثة.

وأضاف الوزير أن الاحتفال يمثل انطلاقة لمرحلة نوعية جديدة تقوم على تسخير أدوات القوة الناعمة، وعلى رأسها الإعلام والرسوم المتحركة، لترسيخ القيم الأصيلة ونشر المعارف العلمية بصورة مبتكرة وجذابة تواكب تطورات العصر وتخاطب مختلف الفئات، مؤكدًا أن دعم إنتاج المسلسلات الكرتونية، وفق النموذج الذي تقدمه شخصية «نور»، يعكس إيمان الوزارة العميق بأن الإعلام الحديث بمختلف وسائله أصبح الميدان الأكثر تأثيرًا في تشكيل الوجدان العام ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بالقضايا التوعوية الهادفة التي يعرضها المسلسل.

ولفت الوزير إلى دور المحتوى الهادف الموجه للأطفال والشباب والمرأة في تبسيط العلوم وربطها بالهوية الوطنية والموروث المصري العريق، بما يساعد النشء على استيعاب هذه المفاهيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما يسهم في نشر الأخلاق النبيلة والقيم الإيجابية التي تشكل أساس الشخصية المصرية المتوازنة، ويساعد على تعزيز تماسك المجتمع. وشدد على أهمية هذا المحتوى في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة عبر تقديم معالجة منهجية واعية ولغة فنية راقية تتعامل مع هذه الظواهر بأسلوب علمي ومؤثر، يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية المجتمع من مخاطر التشدد.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين أكاديمية البحث العلمي ورابطة خريجي الأزهر وجامعة الأزهر تأتي تعزيزًا لنهج التعاون الاستراتيجي بين منظومة التعليم العالي والأزهر الشريف حيث تستهدف الاتفاقية تطوير اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والحاضنات المتخصصة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة في صناعات المستقبل، مشيرًا إلى أن التطور العلمي يجب أن يستند إلى هوية وطنية راسخة ووعي متجدد، وهو الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره الحارس الأمين للتراث والمرجعية الوسطية المعتدلة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التكامل بين المؤسسات العلمية والدينية والثقافية يشكل صمام أمان لإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا ومتمسكة في الوقت ذاته بقيم المواطنة والانتماء الصحيح، وذلك انسجامًا مع أهداف المبادرة الرئاسية «بداية» الداعمة لصناعة الوعي وبناء الإنسان المصري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إطلاق مسلسل «نور وصندوق الأسرار» يمثل خطوة مهمة نحو تقديم محتوى معرفي مُلهم، يجمع بين الفكرة العميقة والرسالة الهادفة وغرس روح الانتماء في أطفالنا.

وأكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الأكاديمية، تؤمن بأن المعرفة تبدأ من الطفل، وأن بناء عقل علمي حر لا يبدأ من قاعات البحث فقط، بل من قصة وقدوة وشخصية ملهمة مثل "نور" تمتلك القدرة على فتح خيال الأطفال وربطهم بعلماء ومفكري وروّاد مصر عبر التاريخ.

وأضافت أن المسلسل لا يُعد عملًا فنيًا تقليديًا، بل منصة تعليمية مبتكرة تعرّف الأجيال الجديدة برموز مصر العلمية والفكرية، ومنهم الدكتور جمال حمدان، والدكتور فاروق الباز، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور علي مصطفى مشرفة، وغيرهم من القامات التي صنعت لمصر مكانتها.

وقالت: "نحن اليوم لا نطلق مسلسلًا فقط، بل نطلق جسرًا بين الماضي والمستقبل؛ جسرًا يربط الطفل بالعلم، ويزرع داخله سؤالًا وفكرة وحلمًا يستطيع أن يبني عليها مستقبله."

ووجّهت الفقي الشكر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على هذا المشروع الرائد، وعلى تبنيها رؤية تؤكد أن تعزيز الهوية الوطنية يمكن أن يتحقق من خلال الإبداع والفن والتكنولوجيا الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والهولوجرام اللذان ظهرا في العمل.

كما أعربت عن تقديرها لكل من ساهم في هذا المشروع من مؤلفين ومبدعين وفريق العمل، ولمن رأى في الطفل المصري مشروع عالم وقائد وصانع تغيير.

واختتمت كلمتها بدعوة إلى متابعة العمل والاستفادة من رسائله الملهمة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل خطوة نحو بناء جيل واعٍ، معتز بهويته، ويؤمن بأن العلم هو الطريق الحقيقي لصناعة المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر: إن استضافة الجامعة لهذه الاحتفالية تؤكد التزام الأزهر بدوره التنويري والتربوي، الذي يتجاوز قاعات الدراسة إلى استخدام أدوات القوة الناعمة والتكنولوجيا الحديثة للوصول إلى عقول النشء.

وأكد أن التعاون بين الجامعة والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ووزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، مشددًا على أن العلم والإيمان صنوان، وأن البحث العلمي يجب أن يستند إلى هوية وطنية راسخة وقيم أخلاقية نبيلة، وهو ما يمثله الأزهر.

وأشار إلى أن شخصية «نور» والتي يرعاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاصة أنها تمثل محتوى هادفًا ولبنة أساسية لتبسيط العلوم ونشر الفكر الوسطي، إعدادًا لجيل قادر على المنافسة عالميًا.

وأضاف الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن الاحتفال يواكب مرور 18عامًا على تأسيس المنظمة والتي قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإطلاقها، وأن تدشين مسلسل «نور وصندوق الأسرار» يهدف إلى توظيف الرسوم المتحركة كأداة فعالة لترسيخ القيم الأصيلة ونشر المعارف العلمية بصورة جذابة. وأوضح أن المنظمة تدرك أهمية تقويم سلوكيات الأطفال وغرس القيم، ومواجهة السلوكيات السلبية لأطفالنا، وهو الدور الأساسي الذي تلعبه مجلة «نور».

كما نوه إلى أهمية الاتفاقية الجديدة لإنتاج مسلسل «نور وعالم الذكاء» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر، والتي تستهدف دعم الابتكار وتطوير اقتصاد المعرفة وتبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وخلال الحفل، استعرضت المنظمة الدور البارز الذي تقوم به مجلة «نور»، وهي مجلة قصص مصوّرة تصدر عن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتستهدف الأطفال والنشء بهدف نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الإنسانية السامية والابتعاد عن الأفكار المتطرفة.

وقد قدمت المجلة خلال السنوات الماضية مسلسلات ناجحة من بينها «نور وبوابة التاريخ»، «نور والرحلات الخارقة»، «نور والكتاب العجيب»، و«نور والكوكب السعيد»، والتي حققت انتشارًا واسعًا وشكلت جزءًا من مشروع تثقيفي متكامل يستهدف بناء وعي النشء.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لدعمه مشروعات نشر الثقافة العلمية بين الأطفال والشباب.

كما كرّمت المنظمة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، والمشاركين في المسلسل تقديرًا لإسهاماتهم في دعم محتوى تربوي ومعرفي متميز،

ويتناول اتفاق التعاون الجديد بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر، تعزيز التعاون بهدف دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب، وتفعيل المبادرات الوطنية لبناء الإنسان المصري.

ويشمل تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمبادرة "بداية"، وإنشاء حاضنات أعمال للطلاب الوافدين لدعم مشروعاتهم الريادية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبرمجة والمهارات المالية ودراسات السوق، وتبادل الخبرات وإتاحة المكتبات العلمية وتدريب الكوادر، والمشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل، مع إمكانية تمويل المشروعات المشتركة وتحويلها إلى أعمال فنية، وضمان الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وستتولى لجنة ثلاثية متابعة تنفيذ هذه البرامج والمبادرات.

كما يتضمن إنتاج مسلسلات رسوم متحركة هادفة، منها مسلسل "نور وعالم الذكاء" بجودة إنتاجية وبتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه، وهو عمل علمي يستهدف تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي للأطفال عبر مغامرات تعليمية تشرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الصور، وإدارة النقل الذكي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وغيرها من مجالات المستقبل.

وتضمّن الحفل عرضًا لإحدى حلقات المسلسل الجديد «نور وصندوق الأسرار»، الذي تدور أحداثه حول انبهار الطفل نور باختراع عمه العبقري، وهو جهاز يعمل بتقنية الهولوجرام والذكاء الاصطناعي، يمكنه استحضار شخصيات تاريخية وعلمية بارزة.

