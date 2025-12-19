أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، ارتفاع الطماطم والكوسة وانخفاض الملوخية والليمون

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض الملحوظ في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و13 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 9 و13 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 6.5 جنيه و12.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 8 و14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

