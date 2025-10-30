هامان: ريال مدريد الخيار الأنسب لنجم ليفربول

يرى ديتمار هامان، لاعب ليفربول ومنتخب ألمانيا السابق، أن فلوريان فيرتز نجم الريدز الشاب يعاني في موسمه الأول مع الفريق، مؤكدا أنه قد يجد مكانه المثالي في ريال مدريد.

وقال هامان في تصريحاته لـ''ESportsBets.com'': “فلوريان لم يشارك سوى في حوالي 10 مباريات حتى الآن مع ليفربول، وهو أمر يقلل فرصه في التألق، لكنه لاعب ممتاز ولا يعقل أن يفشل، تحت قيادة تشابي ألونسو في ريال مدريد، أعتقد أنه سيزدهر ويستعيد مستواه الرائع”.

وأشار هامان إلى أن ريال مدريد يراقب اللاعب عن كثب، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع باير ليفركوزن، حيث كان أحد أسباب فوز الفريق بالدوري والكأس، مشددًا على أن الانتقال إلى مدريد قد يكون الحل المثالي لإعادة توهجه الكروي.

بعد 6 هزائم بآخر 7 مباريات، إدارة ليفربول تحسم مصير آرني سلوت

فيما شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بشان مستقبل آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بعد الهزيمة السادسة للفريق في آخر سبع مباريات والخروج من كأس الكاراباو أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد.

ويعاني ليفربول مؤخرا تحت قيادة آرني سلوت، حيث تلقى هزائم متتالية أمام كريستال بالاس (مرتين)، تشيلسي، مانشستر يونايتد، جالطة سراي، وبرينتفورد، مقابل فوز وحيد على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وكان سلوت قد أجرى تغييرات كبيرة على التشكيلة التي واجهت بالاس، مع إراحة عدد من نجوم الفريق، بينهم محمد صلاح وفان دايك وكوناتي، ما أدى إلى ظهور لاعبين ناشئين في مباراة حاسمة.

ونقلت بي بي سي سبورت البريطانية، عن مصدر مقرب في ليفربول، أن إدارة النادي لا تفكر في إقالة سلوت في الوقت الحالي، حيث أكد المصدر أنه لا يوجد سبب لاتخاذ قرارات متسرعة تجاه مدرب سبق له الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويُنظر إلى الموسم الحالي على أنه مرحلة تأقلم بعد تغييرات سوق الانتقالات الصيفية، ويستمر ليفربول في منح سلوت الثقة لإعادة الفريق إلى مساره الطبيعي.

بعد سلسلة من النتائج السلبية، 3 مواجهات صعبة تنتظر سلوت مع ليفربول

يواجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ‎ليفربول، فترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر الفريق 6 مباريات من آخر 7 خاضها في مختلف البطولات.

مهمة صعبة لسلوت

وتلقى الريدز هزائم متتالية أمام كريستال بالاس (مرتين)، تشيلسي، مانشستر يونايتد، غلطة سراي، وبرينتفورد، مقابل فوز وحيد على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وتزداد الضغوط على سلوت في الفترة المقبلة، إذ تنتظره 3 اختبارات صعبة للغاية، تبدأ بمواجهة أستون فيلا على ملعب آنفيلد، ثم لقاء قوي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصطدم بمانشستر سيتي خارج الديار في قمة الدوري الإنجليزي.

ويأمل سلوت في استعادة توازن الفريق وتجنب استمرار نزيف النقاط قبل أن تتحول الأزمة إلى خطر حقيقي على موسم ليفربول.

