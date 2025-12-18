انتخابات النواب 2025، "الهيئة" تتعامل مع شكوى بشأن استخدام جمعيات أهلية لتوزيع سلع تموينية لصالح أحد المرشحين

18 حجم الخط

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن توزيع الشكاوى التي وردت خلال جولة الإعادة بحسب الفئات العمرية والأحزاب السياسية، مؤكدًا التعامل الفوري معها وإزالتها بالتنسيق مع اللجان المعنية.

وأوضح بنداري أن الفئات العمرية التي تقدمت بالشكاوى توزعت على النحو التالي: من 18 إلى 30 سنة 26 شكوى، من 31 إلى 40 سنة 7 شكاوى، من 41 إلى 50 سنة 4 شكاوى، من 51 إلى 60 سنة 6 شكاوى، ومن 60 سنة فأكثر 3 شكاوى، فيما بلغ عدد شكاوى الذكور 32 شكوى مقابل 14 للإناث.

وبالنسبة للأحزاب التي تقدمت بشكاوى عبر التواصل المباشر، فقد سجل حزب «حماة الوطن» 6 شكاوى، وحزب «العدل» 3 شكاوى، وحزب «الأحرار الاشتراكيين» شكوى واحدة.

وأوضح بنداري أن الهيئة تعاملت مع جميع الشكاوى على الفور وتمت إزالتها بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

حزب حماة الوطن: كانت الشكاوى تتعلق بوجود دعاية انتخابية خارج المقرات الانتخابية، إضافة إلى حالات توجيه الناخبين. وقد تم التنسيق مع لجان الرصد، وتمت إزالة المخالفات بالكامل، كما أُرسل أعضاء اللجان العامة للتأكد من عدم وجود أي خروقات.

حزب العدل: شملت الشكاوى نطاق تجميع الناخبين ونقلهم جماعيًا، وتم التنسيق مع رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية ومدير الأمن، وإزالة أسباب الشكوى. كما شملت الشكاوى وجود جمعيات أهلية تُستخدم لتوزيع سلع تموينية لصالح أحد المرشحين، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت الالتزام بعدم التدخل في العملية الانتخابية.

حزب الأحرار الاشتراكيين: كانت الشكوى تتعلق بسير عملية الاقتراع في لجنة 13 بمركز قليوب، وتم التواصل مع رئيس اللجنة، الذي أكد أن العملية تسير بشكل منظم وسلس، وتم توجيه رئيس اللجنة العامة لمتابعة الأمر وإزالة كافة أسباب الشكوى.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على متابعة جميع الشكاوى بدقة، وإزالة أي معوقات أمام الناخبين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بصورة شفافة ومنظمة، بما يحفظ حقوق جميع المواطنين وحقهم في التصويت بحرية.

